Casi se mata en una serie para Netflix

Drew Barrymore, que parece haber dejado atrás sus años de excesos para volver a enfocarse en su carrera, afirmó que interpretar el papel de una zombie casi la mata en la vida real.



"Casi muero", dijo la actriz de 41 años al US Weekly durante una visita a Nueva York para promover la serie de Netflix "Santa Clarita Diet", donde interpreta a una caníbal que necesita de la carne humana para poder sobrevivir.



En uno de los episodios, el personaje de Barrymore salta sobre la espalda de un hombre para asesinarlo, pero mientras ensayaban la escena, la actriz cayó al suelo y golpeó su cabeza contra el concreto.



"(El actor) era un tipo ancho y Drew no consiguió agarrarse bien", explicó el creador de la serie, Victor Fresco, a US Weekly. "Luego él la sujetó de sus piernas y la deslizó por debajo de las suyas" y evitó que el golpe fuera aún peor. "Eso es, hemos matado a Drew Barrymore", continuó Fresco.



Inmediatamente arribaron los paramédicos al set en California, y trasladaron a la actriz a un hospital cercano, donde estuvo internada dos días.



El diagnóstico fue que Barrymore había sufrido una conmoción cerebral.

"Fue horrible", recordó la actriz. "Fue muy serio. Nunca había tenido una sensación así en mi vida".



Barrymore retornó al set a la semana siguiente para volver a hacer la escena inconclusa. "Retornar fue aterrador", recordó.

"Todos estaban muy tensos". "Amo a este grupo de personas, que no son familia necesariamente, pero que se reunieran y se preocuparan por mi salud", agregó.



La actriz de "E.T." (1982) interpreta a Sheila, una esposa y madre de una niña adolescente. Como agente inmobiliaria, ella tiene una vida aparentemente normal hasta que comienza a saborear el placer por la carne humana.