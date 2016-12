Carrie Fishe sufrió un infarto y está en terapia intensiva

Carrie Fisher, la emblemática princesa Leia en la saga "La guerra de las galaxias", sufrió este viernes un ataque al corazón en un vuelo trasatlántico y lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de Los Ángeles.



La actriz estadounidense de 60 años tuvo el infarto 15 minutos antes de aterrizar en Los Ángeles, procedente de Londres, y fue trasladada en ambulancia al hospital de la universidad UCLA.



Su hermano, Todd Fisher, dijo al Hollywood Reporter que fue estabilizada y que estaba "fuera de la emergencia", aunque después aclaró a la revista Variety que lo que quiso decir es que salió de la sala de urgencias para la unidad de cuidados intensivos.



"Es obviamente una chica muy fuerte que ha sobrevivido muchas cosas. Le pido a todo el mundo que rece por ella", señaló al canal ABC. Fisher fue atendida por pasajeros durante el vuelo y después de aterrizar, los paramédicos en tierra le continuaron la reanimación cardiopulmonar por 15 minutos para volver a tener pulso. Y en el hospital llegó a ser conectada a un respirador, precisó el sitio de celebridades TMZ.



El diario Los Ángeles Times reportó que su condición inicialmente era crítica e indicó, citando fuentes anónimas, que la actriz tuvo "mucha angustia" durante el vuelo. Los bomberos y la aerolínea no confirmaron el nombre de la actriz, pero ambos indicaron que equipos médicos fueron enviados a la pista para atender un paciente poco después del mediodía.



Fisher, que estaba de gira por su octavo libro "Princess Diarist", ha hablado y escrito sobre sus años de adicción a las drogas y trastornos mentales.



La intérprete saltó a la fama como la rebelde guerrera Princesa Leia en la trilogía original de "Star Wars", cuyas tres películas (1977, 1980, 1983) se convirtieron en un fenómeno cultural. Su personaje apareció de nuevo el año pasado en el esperado Episodio VII de la saga, "El despertar de la fuerza". El Episodio VIII está en postproducción y saldrá en cartelera a finales de 2017.



"Dejó de respirar"



Abordo del vuelo 935 estaba la también actriz Anna Akana, según escribió en Twitter. "No sé cómo procesar esto pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo de regreso a casa. Espero que esté bien", expresó en un tuit.



"Muchas gracias a la tripulación de United, que entraron en acción rápido, y al maravilloso doctor y enfermera que ayudaron. Es raro incluso tuitear sobre esto porque acabo de terminar su libro y estaba como una fan [emocionada] por conocer a su perro Gary en persona", añadió.



Compañeros de reparto de la afamada serie también se pronunciaron por la red social. Mark Hamill, que interpreta al aguerrido Luke Skywalker en la afamada serie, escribió: "como si 2016 no podía ponerse peor. Envío todo mi amor a @carrieffisher", mientras que Gwendoline Christie, la capitana Phasma en el Episodio VII aunque más conocida por su papel en "Juego de Tronos", dijo que le enviaba "la más poderosa fuerza del universo".



Sus seudo autobiografías se caracterizan por su agudeza y honestidad. Su mayor éxito "Postcards from the Edge" que se convirtió en película en 1990. A lo largo de los años dio varias entrevistas sobre su trastorno de bipolaridad y adicción a los medicamentos y a la cocaína, que admitió haber usado durante la filmación de "El imperio contraataca" (1980).



También habló sobre la terapia electro-convulsiva para combatir la depresión, que consistía en pequeñas descargas en el cerebro para desencadenar pequeñas convulsiones.



Vinculada a Hollywood desde muy temprana edad, fue hija del matrimonio entre la estrella de cine Debbie Reynolds, conocida por su papel en "SinginIn The Rain" (Cantando bajo la lluvia), y del cantante Eddie Fisher.



Pero la relación y el hogar feliz en Beverly Hills terminaron cuando Eddie Fisher dejó a Reynolds por su mejor amiga, la actriz Elizabeth Taylor. Los representantes de Fisher no respondieron a los llamados de la AFP.