El camino de Francia en mayo a Los Ángeles en febrero es largo, pero el Festival de Cine de Cannes ha sido históricamente un semillero de campañas para los Premios de la Academia.

Los Oscar no suelen estar en la mente de los cineastas o asistentes en Cannes; el festival representa sus propios logros, como un espectáculo tan prestigioso o más, para muchos, que el de Hollywood. El potencial para el Oscar, sin embargo, nace a menudo en Cannes, donde el talento muchas veces hace un espacio para saludar a la Asociación de la Prensa Extranjera, que entrega los Globos de Oro.

Ninguna cinta ganadora de la Palma de Oro se ha alzado con el Oscar a la mejor película desde "El artista" de 2011. Y, en todo caso, festivales de otoño como Toronto, Venecia y Nueva York se han reafirmado como el principal camino a los Premios de la Academia _ un camino que han seguido filmes galardonados como "Moonlight" ("Luz de luna"), ''Birdman" y "12 Years a Slave" ("12 años esclavo").

Aun así, Cannes impulsó el año pasado las campañas de eventuales nominadas como "Hell or High Water" (a mejor película), las actrices Isabelle Huppert ("Elle") y Ruth Negga ("Loving"), "The Lobster" (a mejor guion) y la ganadora del Oscar a mejor cinta en lengua extranjera "El viajante". El festival de 2015 produjo casi 20 candidaturas, incluyendo para "Mad Max: Fury Road" ("Mad Max: Furia en el camino"), ''Carol", ''Inside Out" ("Intensa Mente") y "El hijo de Saúl".

Puede que este año el evento en la Riviera francesa, que termina el domingo con la entrega de la Palma de Oro y otros premios, no produzca tantos candidatos, pero las ovaciones a un número de actores y películas pueden servir como un indicador.

ADAM SANDLER — Cuando Sandler se sumerge en un drama suele recibir elogios. Pero más allá de sus papeles en "Punch-Drunk Love" ("Embriagado de amor") y "Spanglish", su tierna interpretación de un padre recién divorciado en "The Meyerowitz Stories (New and Selected)" de Noah Baumbach fue elogiada como un nuevo clímax en la carrera del comediante. El estreno de Netflix también podría despertar interés por Dustin Hoffman, que con su clásica distinción hace del quisquilloso padre de Sandler en el filme.

NICOLE KIDMAN — La pregunta no es tanto si Kidman volverá a los Oscar el próximo año sino con qué película. Tuvo dos en la competencia en Cannes: la continuación de "The Lobster" de Yorgos Lanthimos, "The Killing of a Sacred Deer", y "The Beguiled" de Sofia Coppola, una nueva versión del thriller de la guerra civil de Don Siegel "El engaño" de 1971. Aunque la nominación para "The Lobster" sugiere un apoyo considerable para las comedias dementes de Lanthimos, la hermosa pieza de época "The Beguiled", en la que Kidman interpreta a la directora de un internado para niñas en Virginia, es probablemente la mejor apuesta. Si la cinta, que se estrena el 30 de junio, recibe el impulso suficiente, podría generar atención para otros también, como Colin Farrell (quien actúa con Kidman en "Sacred Deer"), Kirsten Dunst y Coppola.

ROBERT PATTINSON — La excompañera de Pattinson en "Twilight" ("Crepúsculo"), Kristen Stewart, ha usado Cannes para mostrar otro lado de sí misma en filmes como "Clouds of Sils Maria" ("Las nubes de María") y "Personal Shopper" ("Fantasmas del pasado"). Ahora Pattinson lo hace también. Su estilo desaliñado y sucio como un asaltante de bancos de Queens en "Good Time" de Benny y Josh Safdie fue de inmediato elogiado como lo mejor que del actor de 31 años ha hecho en su carrera.

WIND RIVER — Como guionista de "Hell or High Water" y "Sicario", los relatos de Texas de Taylor Sheridan ya le han merecido una reputación para los dramas policiacos intensos. "Wind River", que se estrenó primero en Sundance en enero, marca tres éxitos consecutivos para el realizador, que ahora debuta como director. La película sigue la investigación de un asesinato en una reserva indígena y es protagonizada por Jeremy Renner, quien también se destaca con su actuación.

THE FLORIDA PROJECT — La cinta previa de Sean Baker, "Tangerine", no llegó a los Oscar, aunque sí quedó en múltiples listas de las 10 mejores películas y recibió premios de la crítica, pese a haberse filmado con un iPhone. Para "The Florida Project", Baker usó una cámara de 35mm para narrar la historia de un par de niñas pobres de 6 años que viven en moteles baratos de Orlando a las sombras de Walt Disney World. Fue uno de los pocos éxitos de fugitivos en el festival.

WONDERSTRUCK —"Wonderstruck" de Todd Haynes no contará con actuaciones de artistas de renombre como su último filme, "Carol", con Cate Blanchett y Rooney Mara. Pero "Wonderstruck", su adaptación de la novela juvenil de Brian Selznick, narra con meticulosa destreza dos historias paralelas, una en 1927 y la otra en 1977. Gran parte del filme transcurre sin diálogos — por lo que se la ha comparado con "The Artist" — y Haynes usa todas sus habilidades cinemáticas para crear su magia. La música de Carter Burwell, además, es digna de reconocimiento.