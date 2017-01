Candidata para ser la nueva Gatúbela

Después de que Ben Affleck acallara los constantes rumores acerca de si iba o no a dirigir la nueva película del héroe de Gotham en una entrevista con The Guardian, parece que el polifacético californiano realmente intenta dar forma a la cinta. Tanto es así que no sólo está trabajando en el guión sino que paralelamente está dibujando su reparto ideal; y es que al actor ya parece tener a alguien en mente. Sienna Miller, actriz que ya trabajó bajo las órdenes de Ben Affleck en 'Vivir de noche', podría repetir en la próxima cinta del hombre murciélago, la nueva película dirigida por el actor.

La actriz de 'Burnt' y 'El francotirador', quien ya dejó caer en una entrevista con Fandango que le encantaría interpretar a Catwoman si consiguiera un papel en la película, parece ser uno de los nombres barajados por el director de 'The Batman'. Por lo visto, el director está más que interesado en las habilidades interpretativas de esta actriz británica, quien da vida a Vicki Vale en 'Vivir de noche': "Es perfecta para todo. Puede hacer de todo", señala el director durante una entrevista con HeyUGuys. Lo que sí está claro es que pase lo que pase y la interprete quien la interprete, los fans quieren a Selina Kyle en la próxima película de Batman.