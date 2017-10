Candela Vetrano es la protagonista de la serie web "Soy Ander", ficción que cuenta la historia de Kiki Vega, la protagonista de una exitosa tira juvenil del Prime Time a la que no le renuevan el contrato para la nueva temporada.



Kiki se ve en la necesidad de explorar nuevos horizontes: comienza a estudiar teatro, a frecuentar otros círculos sociales, se ve implicada en un enredo policial, se desenamora y se vuelve a enamorar. A todo esto, tiene un sólo objetivo: conseguir el rol principal en la nueva película de un famoso director de cine estadounidense, que se filmará en Argentina.

cande vetrano (1).jpg

cande vetrano (2).jpg

cande vetrano (3).jpg

cande vetrano (4).jpg

El sitio PrimiciasYa pudo entrevistar a Vetrano para que nos cuente cómo se siente a días nada más de que se estrene esta tira el sábado 14 de octubre."Estoy muy entusiasmada con este proyecto, es mi primera serie web. Es una experiencia totalmente nueva. Son ocho capítulos de 12 minutos y se arrancan a transmitir este sábado", subrayó Candela.Y amplió: "Grabar los capítulos me llevó dos o tres semanas y lo hicimos a principios de año. Cuenta la historia de Kiki Vega, una chica que no le renuevan el contrato en una novela del prime time y cuando llega Wes Anderson a la Argentina, quiere ser la figura de sus películas".¿Cómo sigue la carrera de Cande? "Para lo que resta del año, tengo una propuesta de la que no quiero adelantar nada por las dudas. Además, sigo en 'Cuéntame cómo pasó', muy contenta con eso", cerró.