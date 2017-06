Cancelaron "24: Legacy" pero planea continuar con la franquicia

Fox resolvió cancelar la serie 24: Legacy tras una sola temporada al aire. Pero el proyecto, historia inspirada en la popular serie 24, no sería el fin de la franquicia.



Según Deadline, los productores Howard Gordon y Brian Grazer evalúan la posibilidad de un nuevo proyecto calificado como una antológica/miniserie de la famosa ficción. Así, la historia podría seguir, otra vez con trama y personajes diferentes.



La cadena retrasó la decisión sobre la continuidad de la serie, cuyo anuncio iba a realizarse en mayo. Tanto Fox como otras empresas del rubro revelaron casi la totalidad de su oferta para la temporada 2017-2018 en los denominados “upfronts” realizados justamente el mes pasado: encuentros que realiza la industria y donde se revela la programación de cada gigante televisivo.



El protagonista Corey Hawkins (el veterano de guerra Eric Carter) no pudo seguir en el proyecto por otros compromisos laborales, y se hizo a un lado de la serie donde asumió el legado que dejó el premiado Kiefer Sutherland, ganador de un premio Emmy por su rol del agente Jack Bauer.



En 24: Legacy, Sutherland ejerció como productor ejecutivo junto a los creadores Manny Coto y Evan Katz, además de Howard Gordon.



Tras el final de la serie 24 en 2010, Fox estrenó 24: Live Another Day en 2014: un regreso limitado de 12 capítulos que continuó con la historia del agente Bauer. La franquicia revivió en febrero de este año con 24: Legacy, una serie que, a pesar de tener historia y protagonistas diferentes, buscaba ser la heredera de la original y contarse en tiempo real, tal como su antecesora.



En lo que va del año, Fox ha cancelado proyectos como Scream Queens, Shots Fired, Pitch, Sleepy Hollow, Rosewood, APB, Making History y Son of Zorn.



Fuente: La Tercera