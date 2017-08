Cacho Garay vuelve a girar por su Mendoza natal

Humorista, cantante, imitador, recitador, un artista completo al que cada pueblo adoptó como propio, Cacho Garay es una referencia en el panorama humorístico nacional. Este gran narrador, que cuenta con la picardía propia de los habitantes de las provincias del país, regresa a su Mendoza natal con un show renovado en búsqueda de la complicidad del público para compartir su humor de tinte campesino y de humor urbano cotidiano.



El espectáculo llegará el jueves 24 al teatro Roma de San Rafael, el viernes 25 al Auditorio Municipal de Tunuyán y el sábado 26 al teatro Plaza de Godoy Cruz. Y tal como gusta decir al propio Garay, es una cita para el humor sano, familiar.



Con su estilo campechano, Garay –nacido en Maipú pero lujanino hasta la médula– se hizo popular en el medio televisivo (ShowMatch), al que no quiso regresar para continuar los encuentros cara a cara con los espectadores y medir así las repercusiones de sus monólogos y chistes, lejos del rating que lo llevó al estrellato.



"Mi padre era un hombre muy serio, pero de muy buen humor", evocó el artista en una entrevista cuando se le preguntó por el origen de su conexión con lo que hace. "Mi padre decía cosas simples cortitas, en un tono muy formal, para alegrarnos algún momento del día".



Se trata, considera, de "un humor bonito, que pide la complicidad del interlocutor, pero sin marcarle con la carcajada forzada dónde debe reír. Es lo que hago. Cuento cosas y no destaco los remates; si el oyente lo capta, lo toma, bien, sino, sigo contando cosas a mi manera".



En ello tiene que ver la gente de su provincia. "El mendocino –define– es una persona divertida, pero que no regala la sonrisa. Somos así. A veces nos divertimos mucho, pero sonreímos con el alma antes que con la boca".