Bruno Mars se suma a la noche de los Grammy

Bruno Mars es talentoso, creativo y su música nos invita a bailar ¡siempre! Por eso no podía estar ausente en la maravillosa noche de la música, la 59ª edición de los GRAMMY® Awards que se vivirá por TNT el 12 de febrero.



De esta manera, el nacido en Hawái que ya cosechó cuatro estatuillas, se suma a las performances anunciadas anteriormente. Vale recordar que The Recording Academy ya había adelantado que se presentarán Adele, John Legend, Metallica, Carrie Underwood y Keith Urban. Con el correr de los días seguramente más estrellas se unirán a una lista que promete ser extensa.



Será el carismático conductor James Corden quien llevará adelante la velada en el Staples Center de Los Ángeles. Allí, los artistas más aplaudidos de la industria tendrán su momento de gloria. Entre ellos, Beyoncé cuenta con nueve menciones, seguida por Drake, Rihanna y Kanye West con ocho, mientras que Adele, Justin Bieber, David Bowie, Chance The Rapper, Kirk Franklin, Max Martin y Maren Morris también figuran entre los aspirantes al gramófono dorado.



Fuente: TNTLA