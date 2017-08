Britney Spears será relanzada en vinilo rosa

Buenas noticias para los fans de los 90 y de los vinilos: el álbum debut de Britney Spears ...Baby One More Time será relanzado en un curioso formato; solo 2500 vinilos rosas del LP se venderán a través de Urban Outfitter. La preventa ya está disponible.

El disco incluirá las canciones que llegaron a la cima de los charts y que hicieron despegar a la carrera de Spears, como Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy y Sometimes.

Mientras tanto, el video de Baby One More Time se mantiene icónico: la popstar irradiaba sex appeal con su uniforme de colegio católico, una jugada que la catapultó en el camino de convertirse en una de las estrellas más famosa del mundo.