Brad Pitt fuera de "Guerra Mundial Z2"

Un año atrás Juan Antonio Bayona abandonó la dirección de la secuela producida y protagonizada por Brad Pitt, que aún no recobra fuerza y no pareciera hacerlo, ya que el estudio confirmó la cancelación del proyecto.



La última fecha de estreno para esta película estaba prevista para el 9 de junio, claramente no se llegara a esta fecha si consideramos que el rodaje ni siquiera ha comenzado.



Como era de esperarse por el final de Guerra Mundial Z, la pelicula no contaba con suficiente argumento como para rodar una segunda parte; sin embargo, Brad Pitt aspiró a otro éxito taquillero bajo el mismo título y por ahora no lo ha conseguido.



Fuente: Culturizando