Bowie, así en la tierra como en el espacio

Una serie de sellos especiales con imágenes extraídas de emblemáticas portadas de álbumes de David Bowie fueron lanzados al espacio como homenaje al fallecido músico británico. A poco más de un año de su muerte, 52 estampillas –tantos como años de carrera del artista londinense– de 10 sellos diferentes fueron propulsados al espacio mediante globos de helio para rendir tributo al papel interpretado por Bowie en 1976 en la película de ciencia ficción The Man Who Fell To Earth (El hombre que cayó a la tierra). Los globos fueron lanzados a una altura de 34.100 metros.