Bossi: "Siento que el público me quiere mucho"

En la noche del viernes, Martín Bossi estrenó a sala llena "Bossi Master Show", en el Teatro Astral, en donde interpreta 25 figuras emblemáticas del espectáculo.





Tras el debut, y durante una cena realizada en Buenos Aires Grill junto a todo su equipo de trabajo, el actor habló con el portal porteño PrimiciasYa.com y contó sus sensaciones ante un nuevo debut.





"Tenía muchos nervios, pero estoy muy feliz porque las cosas salieron bien. En un estreno hay que estrenar y después se ve cómo se corrigen las cosas. Había 1000 personas en la sala y eso me pone muy feliz", dijo Bossi quien además confesó "hacía mucho tiempo no sentía tanto vértigo. Esta obra tiene mucho desgaste físico y también psicológico".





"Siento que el público me quiere mucho y por eso tengo una responsabilidad muy grande. Me quieren y yo muero por eso. Que el público te aplauda de pie es un acto de amor profundo. No son tantas las ganas de actuar que tengo sino las ganas de no parar en hacerlo", remarcó Bossi.





Además, adelantó que: "Voy a estar haciendo a Cristina en la apertura del programa de Marcelo Tinelli, pero no voy hacer nada de política. Será un juego nada más. Voy a estar acompañando a mi amigo, que me lo pidió, y nobleza obliga. Marcelo es alguien muy querido por mí".