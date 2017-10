Para interpretar a una mujer ciega en su más reciente película, Blake Lively no tomó ningún atajo.





La actriz de 30 años aprendió a usar un bastón, usó lentes de contacto opacos fuera de cámara para entender mejor a su personaje y aprendió cómo navegar el estudio principal sin ver.





"Quería conocer la experiencia de atar cabos en mi cabeza, aprenderlo y entonces abrir los ojos y ver que, independientemente de lo que había pensado, era muy distinto a lo que imaginé", dijo.





Lively protagoniza "All I See Is You", una película de ensueño hermosamente realizada sobre una mujer que pierde la vista en la adolescencia en un accidente automovilístico pero la recupera a través de una cirugía años después. Entonces comienza un periodo de autodescubrimiento que amenaza con volcar su vida y su matrimonio.





"Eso ocurre en todas las relaciones, cuando estás en una relación estable y entonces empiezas a no ver nada", dijo Lively. "Esta película le habla a las relaciones, creo, sea nuestra ceguera literal o tan solo figurativa".





La cinta es creación del director y coguionista Marc Forster, cuyos créditos incluyen películas tan variadas como "World War Z" ("Guerra mundial Z"), ''Quantum of Solace", ''Monster's Ball" ("El pasado nos condena") y "The Kite Runner" ("Cometas en el cielo"). La inspiración para este nuevo filme le llegó en uno de los lugares más raros: la ducha.





Forster, quien siempre ha admirado a los pintores, buscaba una historia que pudiera prestarse a ser pintada en la pantalla. "La dejé de lado porque dije, 'OK, eres un cineasta, no eres un pintor, no eres un verdadero artista, eres solo un narrador visual'", dijo. Pero un día en la ducha, con el jabón nublándole los ojos, se dio cuenta de que tenía un patrón visual.





"All I See Is You" es visualmente artística, con escenas decoradas con manchones de imágenes, colores sangrantes y símbolos abstractos que incluso le dan a las sensaciones físicas una intensa representación visual.





