Black Mirror: detalles de la cuarta temporada

La cuarta temporada de Black Mirror reveló su primer video adelanto con el detalle de los capítulos de su próximo ciclo.





Aunque aún no tiene fecha de estreno, Netflix publicó un teaser con el título de cada episodio y algunas imágenes donde se ven sus protagonistas.

black mirror Uno de los momentos de la serie.



Además, el gigante del streaming difundió una reseña de los actores que participarán en cada capítulo – con historia y elenco diferentes -, y quiénes serán sus directores. Entre los cineastas invitados están Toby Haynes (Dr Who, Sherlock), David Slade (Hannibal, American Gods), y la actriz y directora de cine, Jodie Foster (Money Monster), entre otros.

black mirror.jpg



La nueva entrega de la serie – que muestra diferentes historias sobre cómo el uso y abuso de la tecnología podría afectar a las personas -, tendrá a su creador, Charlie Brooker, como guionista de todos los episodios.

Temporada 4 – capítulos





"Arkangel"

Elenco: Rosemarie Dewitt (La La Land, Mad Men), Brenna Harding (A Place to Call Home), Owen Teague (Bloodline)

Director: Jodie Foster

Escrito por: Charlie Brooker





"USS Callister"

Elenco: Jesse Plemons (Black Mass, Fargo), Cristin Milioti (The Wolf of Wall Street, Fargo), Jimmi Simpson (Westworld, House of Cards), Michaela Coel (Chewing Gum, Monsters: Dark Continent)

Director: Toby Haynes (Dr Who, Sherlock)

Escrito por: Charlie Brooker & William Bridges





"Crocodile"

Elenco: Andrea Riseborough (Birdman, Bloodline), Andrew Gower (Outlander), Kiran Sonia Sawar (Murdered By My Father)

Director: John Hillcoat (Triple Nine, Lawless)

Escrito por: Charlie Brooker





"Hang the DJ"

Elenco: Georgina Campbell (Flowers, Broadchurch), Joe Cole (Peaky Blinders, Green Room), George Blagden (Versailles, Vikings)

Escrito por: Charlie Brooker





"Metalhead"

Elenco: Maxine Peake (The Theory Of Everything, The Village), Jake Davies (The Missing, A Brilliant Young Mind), Clint Dyer (Hope Springs)

Director: David Slade (Hannibal, American Gods)

Escrito por: Charlie Brooker





"Black Museum"

Elenco: Douglas Hodge (The Night Manager, Catastrophe), Letitia Wright (Humans, Ready Player One), Babs Olusanmokun (Roots, The Defenders)

Director: Colm McCarthy

Escrito por: Charlie Brooker





Fuente: La Tercera