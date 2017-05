Beyoncé y Bruno Mars lideran nominaciones a los Premios BET

Beyoncé, que dominó el año pasado los Premios BET con "Lemonade", aún tiene zumo en el vaso.

La estrella pop recibió siete nominaciones para la ceremonia de 2017, dijo la cadena BET a The Associated Press el lunes. El espectáculo será el 25 de junio en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Bruno Mars le sigue con cinco nominaciones.

Beyoncé - Formation

Beyonce, ganadora del premio al video del año con "Formation" en 2016, compite nuevamente con "Sorry". Esta vez se disputa el galardón con su hermana Solange, por "Cranes In the Sky"; Mars, por "24K Magic"; Migos, por su No. 1 "Bad and Boujee", y Big Sean por "Bounce Back".

Beyoncé - Sorry

Beyonce y Solange, quien tiene cuatro nominaciones, se medirán también en el apartado de artista femenina de R&B/pop, junto con Rihanna, Mary J. Blige y Kehlani.

Beyonce competirá además por el premio al álbum del año, con "Lemonade", y por partida doble en el rubro de mejor colaboración, por las canciones "Freedom" (con Kendrick Lamar) y "Shining" (con Jay Z y DJ Khaled).

SOLANGE - CRANES IN THE SKY (OFFICIAL VIDEO)

Los ganadores en las 19 categorías, que incluyen rubros de cine y deporte, serán seleccionados por la Academia de Votantes de BET, comprendida por profesionales del entretenimiento y admiradores.

Mars, cuyo más reciente álbum fue inspirado por el R&B de los 90, también está nominado a mejor artista masculino de R&B/pop y álbum del año.

Chance the Rapper, que consiguió cuatro candidaturas tras ganar tres Grammy este año, se medirá con Lamar, Drake, J. Cole, Future y Big Sean por el premio al artista masculino de hip hop. Nicki Minaj competirá nuevamente por el premio a la mejor artista femenina de hip hop, que ha ganado desde el 2010.

El trío de hip hop Migos también recibió cuatro nominaciones.