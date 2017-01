Ben Affleck podría dejar la dirección de Batman

El universo DC sigue teniendo problemas para encontrar la forma de que las adaptaciones cinematográficas de sus cómics lleguen a conectar con los espectadores. Este 2017 tienen nuevas oportunidades, como 'Wonder Woman' o 'La Liga de la Justicia', pero uno de los proyectos que más expectación está generando es la nueva película de Batman, que contará con Ben Affleck como protagonista y como director. Aunque esto último es cada vez menos seguro.

Parece que Affleck está teniendo problemas para dar con una idea que le llame lo suficiente como para seguir adelante con ella, y puede que decida no dirigirla si no logra encontrarla. "Es la idea (que la dirija). Pero no es algo asegurado y no hay guión. Si no sale adelante de una forma que yo crea que es realmente buena no voy a hacerlo", comenta en una entrevista a The Guardian.

Es decir, que piensa mantener su integridad profesional por encima de los deseos de Warner de que se ponga detrás del proyecto.



Fuente: ECartelera