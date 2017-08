Ben Affleck dejaría de ser Batman

La historia de amor-odio de Ben Affleck con Batman estrena un nuevo capítulo que podría ser definitivo. Desde que se anunciase que el actor dirigiría, escribiría y protagonizaría la película en solitario del Hombre Murciélago, no han cesado los rumores de si abandonaba el proyecto o continuaba en él. Affleck ya ha dejado la dirección de la película y, según su hermano, tampoco aparecerá en ella.

Casey Affleck habló para DORKpodcast en WEEI Sports Radio Network en una entrevista en el que lo más destacable fue el anuncio sobre 'The Batman'. El hermano pequeño de Ben respondió a la pregunta sobre qué le parecía el Batman de Affleck, con lo que bromeó. Lo que no esperaban es que anunciase que no sería el protagonista de la película. Los entrevistadores se dieron cuenta de la exclusiva y Casey intentó rectificar diciendo que era una broma.

, confirmó Casey. Cuando los entrevistadores le dijeron que si era una exclusiva salió al paso diciendo.Fuente: ECartelera