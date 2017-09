Belleza argentina que triunfa en Hollywood

Una joven actriz argentina que hace cuatro años hizo realidad su sueño de llegar a Hollywood ahora brilla en la meca del cine, donde continúa con éxito su carrera y también se destaca por sus actuaciones en series estadounidenses.





Se trata de Natalia Abelleyra, oriunda de Quilmes, quien luego de abrirse paso en el off porteño partió en 2013 rumbo a Estados Unidos con toda la ilusión a cuestas y no ha parado de trabajar y crecer desde que pisó Hollywood.





Natalia-Abelleyra-5.jpg



Con su talento, preparación, oficio, belleza y carisma está enamorando a todos y de a poco va haciendo su camino.





La actriz acaba de finalizar las grabaciones de la segunda temporada de The Swedish Dicks, una comedia que sigue la vida de dos detectives privados tratando de subsistir en Los Ángeles.





La serie comenzó emitirse y distribuirse mundialmente a partir de agosto por POP TV (canal operado por los estudios CBS y Lionsgate Enterteinment).





En esta comedia, Natalia interpreta a Vanessa, una latina audaz quien junto con su novio de ficción entra en problemas con la carismática dupla de detectives.





Aquí la actriz trabajó con el reconocido actor sueco Peter Stormare, protagonista de películas como Fargo, El gran Lebowsky, John Wick y Constantine.





"Estoy súper agradecida de ser parte de esta divertidísima serie. Trabajar con alguien como Peter fue un sueño, puesto que siempre lo he admirado", aseguró la argentina.





Natalia-Abelleyra-4.jpg



Recientemente se pudo ver a la joven actriz en la serie de TV Rosewood, emitida por el canal Fox.





Allí interpretó a Meline, una sensual camarera brasileña que apelando a sus encantos logra engañar a los protagonistas.





Natalia tuvo la oportunidad de compartir pantalla con Morris Chestnut ( ER , American Horror Story, Heist) y Eric Winter (Days of our lives, The mentalist, The Ugly Truth).





"Fue una hermosa experiencia de trabajo, Fox me hizo sentir en familia. Siempre me divierte hacer de mala", puntualizó. Además, aseguró que "fue muy lindo ayudar a Eric con su portugués".





"La verdad, un excelente grupo de profesionales y personas, disfruté mucho de nuestras charlas en las que contamos anécdotas de nuestra profesión, cómo cada uno había comenzado en este oficio. Un verdadero placer", agregó.





Natalia-Abelleyra-6.jpg



Beatriz at Dinner, protagonizada por la reconocida actriz mexicana También habló sobre su participación en la última película del director Miguel Arteta,protagonizada por la reconocida actriz mexicana Salma Hayek





"Muy feliz de haber sido parte de tan lindo proyecto, con un elenco tan talentoso. No podía creer estar trabajando con Salma, tan linda ella en todo sentido, muy humilde, súper cariñosa".





Con referencia al filme explicó que "es un hermoso guión que logra reflejar muy acertadamente lo que atraviesa y siente una persona al estar lejos de su tierra natal".





Entre sus últimos proyectos, la actriz dijo que se encontraba filmando Tuckers war, un western que transcurre en la California de 1920, aunque evitó dar muchos detalles, por estar el rodaje en etapa de producción.





La escritora

Meses atrás, un reconocido youtuber norteamericano, Jaby Koay, la contactó para ser invitada en su canal y ahora juntos están terminando de escribir una serie web que los tiene a los dos como protagonistas, y que comenzarán a producir en breve.





Natalia-Abelleyra-3.jpg



"Escribir es otra de mis pasiones, estoy muy entusiasmada con este proyecto, y no veo la hora de interpretar a Milli. Creo que los actores tenemos que aprovechar estas plataformas on line para producir excelente contenido. Es increíble a cuántas personas uno puede llegar", indicó.





Ahora mismo se la puede ver en decenas de comerciales estadounidenses, de marcas como Olay, Coca Cola, Ford, Bud Light, Skittles.





Este último sigue siendo tan popular que ya lleva tres años en la televisión estadounidense y causó que la comenzaran a reconocer por la calle, y hasta generó fans.





Ha trabajado con destacados realizadores como Phil Morrison, director de la película nominada al Oscar Junebug y Bryan Buckley.





La actriz ama la comedia y despunta el vicio formando parte de sketches en dos de las más importantes casas de comedia: The Groundlings y UCB.





"Me apasiona la improvisación, la comedia. Y si con mi trabajo puedo lograr que la gente la pase bien, se ría y olvide problemas, misión cumplida", concluyó.