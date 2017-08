Bebe Contepomi le realizó la última entrevista en vida a Gustavo Cerati en abril de 2010 en Los Ángeles, Estados Unidos. Este 11 de agosto el cantante cumpliría 58 años.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el conductor de "La Viola" quien comentó la cocina de aquella charla.

"Estaba el chofer. el camarógrafo y nosotros dos mientras viajábamos en la combi. Fue una nota larga, divina, Gustavo estaba muy simpático hasta quizás más que lo habitual ya que siempre fue un tipo que no te regalaba mucho las respuestas, de no hablar. En esta charla estaba muy pendiente y concentrado, habló mucho", agregó.



"Cuando terminó la nota seguimos hablando ya sin la cámara y me contó cosas de sus hijos y me preguntó cosas mías. Llegamos al lugar, nos dimos un abrazo y me dijo: nos vemos después del show. Y él se fue a probar sonido. Fue un show impecable en Los Ángeles. Noté todo perfecto y un clima de gira increíble. Yo me quede muy sorprendido".





Y contó una anécdota de aquel encuentro: "Él se había olvidado el registro de conducir en el país. Llaman de la producción de él y le piden que le lleven el registro a Gustavo. Cuando viajé llegué con el registro al hotel y me estaba esperando Gustavo en traje de baño con la novia Chloé Bello . Agarro el registro, se subió a un auto deportivo y se fue a pasar el día a la playa".





"Después de la entrevista estuve ocho días en Venezuela en la puerta del hospital cubriendo la noticia. Vimos que era más grave de lo que creíamos, con lo cual padecí y sufrí ese momento", cerró el conductor.