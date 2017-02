Batman sigue sin tener director

Los primeros días de febrero, tras anunciarse que Ben Affleck no va a dirigir la primera película individual de Batman dentro del Universo Extendido de DC (DCEU), los medios de los Estados Unidos dieron por seguro que Matt Reeves iba a ser el realizador. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular en los sites del país del norte que las negociaciones entre el cineasta y Warner Bros. Pictures no fueron fructíferas.



Según The Hollywood Reporter y Variety, el responsable de trabajos como "Cloverfield", "Déjame Entrar" (Let Me In) y "El planeta de los simios: Confrontación" (Dawn of the Planet of the Apes) y el estudio no llegaron a un acuerdo. Entretanto, la danza de nombres sigue -se mencionada en las publicaciones a Ridley Scott y a Fede Alvarez-, pero nada es seguro.



Por lo pronto, lo único confirmado es que Affleck volverá a ponerse en la piel del protector de Gotham, mientras que J.K. Simmons será el Comisionado Gordon, Jeremy Irons encarnará otra vez a Alfred y Joe Manganiello interpretará a Deathstroke. El resto del cast es una incógnita, al igual que la historia que recayó en manos del protagonista y de Geoff Johns.