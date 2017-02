Avanza el spin-off de "El Conjuro 2"

En junio se supo que "El Conjuro 2" (The Conjuring 2) tendría su spin-off, tal como ocurrió con la primera parte, de la cual derivó "Annabelle". Si bien desde ese entonces no hubo muchas novedades, se confirmó en las últimas horas que ya hay director para la nueva apuesta cinematográfica de New Line Cinema y Warner Bros. Pictures.



Según se indica en varios medios estadounidenses, Corin Hardy será el responsable de ponerse detrás de cámaras para conducir los hilos de la historia escrita por Gary Dauberman y James Wan. Sin fecha de estreno confirmada, se titulará "La monja" (The Nun) y buscaría explorar la historia del personaje que nos erizó la piel.



Mientras tanto, para el 11 de agosto se aguarda ampliar el universo de Ed y Lorraine Warren con el arribo a las salas de "Annabelle 2". Este film dirigido por David F. Sandberg se centrará en un fabricante de muñecas y en su esposa, quienes pierden a su hija en un trágico accidente. Tiempo después, abrirán sus puertas a una monja y a unas niñas que tuvieron que dejar el orfanato que habitaban. Será allí cuando el horror se desate, convirtiéndose en el blanco de la poseída creación.