Aún no se estrena Deadpool 2 pero ya hay detalles de la tercera parte

En noviembre del pasado año, un informe pareció asegurar ya no solo que 20th Century Fox estaba poniendo en marcha 'Deadpool 3' si no que además, ésta giraría en torno al grupo de mutantes Fuerza X. Sea como fuere, ese informe no estaba en lo cierto. Es verdad que 'Deadpool 3' es ya un proyecto, pero un proyecto que apenas ha empezado a moverse, lo cual no es nada extraño teniendo en cuenta que 'Deadpool 2' aún no tiene fecha de estreno.

Sin embargo, y como bien informa CinemaBlend, quien tuvo oportunidad de hablar con Rhett Reese, guionista y productor de 'Deadpool' y sus secuelas, la tercera entrega protagonizada por Ryan Reynolds no solo será completamente independiente a 'X-Force', sino que además ambas, que se desarrollarán de manera simultánea, serán creadas para contrastar de forma notoria.

"También creo que ['Deadpool 2'] está trabajando de una manera expansiva hacia 'X-Force', la cual realmente será más que una unión. Eso precisamente nos permitirá hacer una película de 'X-Force' y otra de 'Deadpool 3'. Sí, 'Deadpool 3' será diferente de 'X-Force'. Así creo que seremos capaces de tomar dos caminos completamente diferentes. Uno en el que lanzaremos algo grande, y otro que estamos contrayendo para que permanezca pequeño y personal. Podremos disfrutar de lo mejor de los dos mundos en mi opinión" asegura Reese.

Como ya sabíamos, nuevos personajes serán introducidos en la secuela de la tan exitosa película liderada por Masacre, como lo son Dominio (interpretada por Zazie Beetz) y Cable, cuyos últimos rumores apuntan hacia David Harbour ('Stranger Things'). Sin embargo, Rhett Reese asegura que el balance de personajes en la primera secuela será algo que se alimentará en 'X-Force'.

En síntesis, 'Deadpool 3' y 'X-Force' serán proyectos independientes y muy muy diferentes. La primera, mantendrá la esencia del éxito presentado en 2016, centrándose en la historia y su protagonista, mientras la segunda aunará un mayor número de personajes, efectos visuales, grandes y épicas batallas, un film más próximo al estilo 'X-Men' o 'Los Vengadores'.

Fuente: ECartelera