Aún no estrena la nueva Spiderman pero su secuela ya tiene fecha

Después de revelarse el trailer de "Spider-Man: De Regreso a Casa" (Spider-Man: Homecoming), sorpresivamente se anunció la fecha de estreno de su secuela. Si bien aún no llegó a las salas de cine la primera parte, pautada para el 7 de julio del año que viene, se confirmó que la segunda entrega arribará el 5 de julio de 2019, en lo que podría convertirse en la película que abra la Fase Cuatro -o cierre la Tres- del Universo Cinematográfico de Marvel, en este caso con una coproducción con Sony Pictures.



Mientras tanto, vale recordar que este relanzamiento individual del azulgrana mostrará que, después de la experiencia vivida con Los Vengadores, Peter Parker vuelve a su hogar, donde vive con su tía May. Bajo la atenta mirada de Tony Stark, intenta mantener una rutina normal, pero la aparición de un villano llamado Vulture altera todo, al tiempo que lo más importante de su vida se ve amenazado.



Jon Watts es el director de la cinta que tiene a Tom Holland en la piel de Spider-Man. Junto al joven británico estuvieron Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Marisa Tomei (la tía May), Jon Favreau (Happy Hogan), Michael Keaton (The Vulture), Donald Glover, Martin Starr, Logan Marshall-Green, Garcelle Beauvais, Angourie Rice, Zendaya, Bokeem Woodbine, Hannibal Buress, Kenneth Choi, Tony Revolori, J.J. Totah, Michael Chernus, Selenis Leyva, Laura Harrier, Jona Xiao y, entre otros, Jacob Batalon.



