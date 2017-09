"Asesinato para dos", el musical, ganó el Hugo de Oro

"Asesinato para dos", el musical dirigido por Gonzalo Castagnino y protagonizado por los talentosos Hernán Matorra y Santiago Otero Ramos, ganó en cinco de las siete categorías a las que estaba nominado en la 8va. edición de los Premios Hugo al teatro musical y el Hugo de oro como lo mejor de la temporada, en la ceremonia realizada anoche en el CCK.





"Asesinato para dos", desde su estreno en marzo en El Cultural San Martín (donde hace funciones hasta el domingo 24), es el dato selecto del boca en boca entre los teatristas y seduce a la crítica con su cuento policial al estilo de Agatha Christie, pero a dos voces, literalmente: en clave lúdica y a un ritmo vertiginoso para mantener el suspenso y el humor.





La comedia importada del off Broadway puede disfrutarse en el país gracias a la labor de Castagnino y de uno de los autores, Kellen Blair (el otro escritor responsable del libro y la música es Joe Kinosian) invita al espectador sumarse a la trama desde un lugar activo y burlón.





La propuesta parece simple pero guarda la complejidad de un aceitado mecanismo de relojería, ya que mientras un actor investiga el crimen, el otro interpreta a los 12 sospechosos y los dos tocan el piano de cola en las escenas musicales.





La dupla de actores, que antes de "Asesinato para dos" era más conocida por sus trabajos como directores vocales o musicales, entrega composiciones minuciosas y arriesgadas.





Matorra le pone el cuerpo al oficial Marcus quien sueña con ser detective para imprimirle cierta ternura e infinitos matices, mientras que Otero Ramos se multiplica en 12 sospechosos y marca la diferencia entre ellos merced a un notable trabajo vocal y físico, con pasajes muy ligados al clown o reminiscencias de las interpretaciones desopilantes del cine mudo.





Hugo De Oro Asesinato Para Dos



La obra, con dirección musical de Gabriel Goldman anoche se impuso también en las categorías de Mejor Musical Off, Mejor Dirección en Musical Off, Mejor Intérprete Masculino en Musical Off para Otero Ramos y Marcelo Kotliar fue reconocido con el premio a la Mejor Adaptación de Libro y/o Letra.





Los Premios Hugo al Teatro Musical son una iniciativa del coreógrafo Ricky Pashkus y del periodista Pablo Gorlero, y su nombre es un homenaje al prestigioso creador en el género musical, Hugo Midón.





Los otros ganadores de esta edición del galardón de acuerdo a la gala conducida por Diego Reinhold y Carla Peterson son:





carla peterson.jpg Carla Peterson.



Mejor Musical: "Cinelandia"

Mejor music hall, café concert o varieté musical: "Amado mío"

Mejor Dirección general: Alfredo Arias ("Cinelandia")

Mejor Coreografía: Gustavo Wons ("Sugar")

Mejor Dirección musical: Cristian Zárate ("Crimen pasional")

Mejor Libro de musical argentino: Belén Pasqualini ("Christiane")

Mejores Letras de musical argentino: Belén Pasqualini ("Christiane") y Pepe Cibrián Campoy ("Lord")

Mejor Música original: Astor Piazzolla ("Crimen pasional")

Mejores Arreglos musicales: Matías Chapiro ("Amado mío")

Mejor Actor protagónico: Guillermo Fernández ("Crimen pasional")

Mejor Actriz protagónica: Melania Lenoir ("Jekyll & Hyde")

Mejor Actor en music hall: Julián Pucheta ("Cuatro barrios")

Mejor Actriz en music hall: Lucía Baya Casal ("Mío! Martita y los Matorrales")

Mejor Actor de reparto: Rodrigo Pedreira ("Sugar")

Mejor Actriz de reparto: Cynthia Manzi ("Mamapunk")

Mejor intérprete masculino en ensamble: Pablo Juin ("Sugar")

Mejor intérprete femenino en ensamble: Pilar Muerza ("Jekyll & Hyde")

Mejores Arreglos vocales: Juan Serruya / Manuel Moreno ("Voxpop y la fórmula del amor")

Mejor Producción integral: Susana Giménez / Gustavo Yankelevich ("Sugar")





susana gimenez.jpg







nicolas cabre.jpg Nicolás Cabré



Revelación femenina: Florencia Segura ("Crimen pasional")

Mejor Diseño de vestuario: Renata Schussheim ("Sugar")

Mejor Escenografía: Alberto Negrín ("Sugar")

Mejor Diseño de luces: Ariel Ponce ("Bossi Master Show")

Mejor Diseño de sonido: Mariano Del Rosso ("Hombre viajando en taxi")

Mejor Unipersonal: "Christiane" (Belén Pasqualini)

Mejor Actriz en teatro musical off: Irene Almus ("Espumas de Oriente")

Mejor Maquillaje: Elena Sapino ("Bossi Master Show")

Musical infantil/Juvenil: "Mi perro López"

Mejor Dirección en musical infantil/juvenil: Gastón Cerana y Omar Calicchio ("Mi perro López")

Mejor Libro y/o letras en musical infantil: Gastón Cerana ("Mi perro López")

Mejor Coreografía en musical infantil/juvenil: Doris Petroni ("Vivitos y coleando 2") y Matías Napp ("Up! La fórmula de la felicidad")

Mejor Música original en infantil/juvenil: Ismael Serrano ("Oliverio y la tormenta")

Mejor Actriz en infantil/juvenil: Andrea Lovera ("Mi perro López")

Mejor Actor en infantil/juvenil: Mariano Chiesa ("Marco Polo")