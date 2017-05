Arnold Schwarzenegger confirmó que estará en 'Terminator 6'

Arnold Schwarzenneger volverá a la saga 'Terminator'. El actor de origen austríaco ha confirmado su presencia en la sextra entrega de la franquicia. Para la alegría de los fans, la nueva película de 'Terminator' empezará pronto a producirse, tal y como ha declaro el actor en el Festival de Cannes.

El intérprete de 'Conan, el bárbaro' se encuentra en la Croissette de Cannes promocionando el documental 'Wonders of the Sea' en el que participa como narrador. "Está de regreso y está saliendo hacia delante. Él [James Cameron] tiene unas cuantas buenas ideas de cómo continuar la saga. Y yo estaré en la película", declaró Schwarzenegger para la revista Screen Daily.

Hace unos meses el actor de 'Una historia de venganza' declaró que la saga 'Terminator' no estaba muerta y que pronto se iban a dar nuevos anuncios sobre su futuro. Sin duda, una nueva oportunidad para una saga que dejó cierto regusto a amargo tras el estreno de 'Terminator: Génesis', que no logró el apoyo de la crítica y no obtuvo los resultados económicos esperados.