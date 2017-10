Arnaldo André, el legendario actor de ficciones como "Valientes", "Los únicos" o "Soy gitano", entre otras, encabezará una obra teatral a partir del 2 de enero.



El artista protagonizará y dirigirá "Plaza suite", obra que estará producida por Aldo Funes y con guión del escritor estadounidense Neil Simon.



Desde este medio, tuvimos la oportunidad de dialogar con Arnaldo y esto nos dijo: "He firmado contrato con para hacer un protagónico y además dirigir la obra, a partir del 2 de enero en el teatro Santa Fe de Mar del Plata".

"El elenco está compuesto por Ana María Picchio, Osvaldo Laport, Raúl Taibo, Viviana Sáez y falta completar algunos personajes".

"Estoy feliz y contento, la pieza me encanta, sigue vigente y divertida. Soy admirador de Niel Simon. Es lo que el público va a ver, la vamos a ambientar en los años 70' que es cuando se estrenó la pieza en EEUU", amplió André.

"Son tres parejas que se encuentran de manera separada en la suite 719 del Plaza Hotel de Nueva York. Hay una escenografía magnifícia, va a retratar a la perfección la habitación real".

Para cerrar, el director afirmó: "Estamos trabajando, empezamos a ensayar en estos días, estoy feliz de volver a Mar del Plata en temporada, hace doce años que no iba. Además, estoy contento de compartir el elenco con estos compañeros, personas excelentes y grandes profesionales".