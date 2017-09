Armando Bo prueba actrices mendocinas

El director de cine Armando Bo (El último Elvis) está en plena producción de su nuevo filme, Stand by, que comenzará a rodar el mes que viene y para el cual ya cuenta a Guillermo Francella como protagonista. En busca del coprotagónico femenino se encuentra el guionista de Birdman y para ello probó a tres actrices mendocinas.



El casting se realizó el viernes en ReBOlución, la productora de Bo en Buenos Aires, y el cineasta se mostró muy satisfecho con las jóvenes locales, ya que lo que él pretende es una figura poco contaminada con su imagen, que no sea reconocida a nivel nacional o mundial, en contrapartida con Francella.



Bárbara Escot (discípula de Ernesto Suárez), Priscila Alessi (estudiante de la UNCuyo que tiene 20 años) y la sanrafaelina Ángeles Gutiérrez fueron las seleccionadas en el casting local que se tomó en junio pasado y en el que participaron 40 artistas de aquí, de San Juan y San Luis. Guillermo Capocha Sesarego y Mario Jara fueron los actores que probarán suerte para roles secundarios.



Uno de los directores de casting de la película es Francisco Suárez, actor y director teatral porteño que divide su tiempo entre Mendoza y su ciudad natal. El creador de Mendólogos fue la pata fundamental para que la actuación mendocina tenga otra oportunidad de llegar a la primera plana cinematográfica nacional.

"Armando Bo y Julián Calviño (director de casting de la cinta en Buenos Aires) decidieron cambiar un poco el paradigma típico y descentralizar, salir de Buenos Aires para encontrar talentos", contó Suárez, quien además tendrá un papel secundario en Stand by.