Ariana Grande volvió tras el atentado terrorista con un show a beneficio

A dos semanas del atentado en el Manchester Arena, en el que murieron 22 personas y más de 100 resultaron heridas, Ariana Grande protagonizó un emotivo un concierto a beneficio de las víctimas del brutal ataque suicida.



La joven estrella pop estuvo acompañada por artistas de la talla de Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Robbie Williams, y los grupos Take That, Coldplay, U2 y Oasis, entre otros.



El show, que volvió a reunir a Ariana Grande con sus fanáticos, contó con estrictas medidas de seguridad.



Los primeros en ingresar al estadio lo hicieron apenas unas horas después del ataque extremista en el centro de Londres, en el que hasta el momento murieron siete personas.



"Las puertas de #OneLoveManchester están ahora abiertas. Por favor, lleguen con tiempo para permitir los controles de seguridad y no traigan ningún bolso en exceso", solicitaron las autoridades en la previa del show.



El espectáculo destinará los fondos recaudados al fondo de emergencia de la Cruz Roja de Manchester para apoyar a las víctimas del atentado.



Las entradas se agotaron el jueves pasado en menos de 10 minutos, en medio de la expectativa por ver a Grande junto a las grandes estrellas de la música pop.



El pasado viernes, Ariana Grande visitó a las víctimas en el hospital de niños de Manchester, donde se recuperan luego del atentado terrorista.



La joven artista norteamericana también se expresó este domingo sobre el atentado del sábado por la noche en Londres. "Esto rezando por Londres", señaló Grande, a través de Twitter.