Argentina se trajo dos premios del festival de cine de La Habana

México, Chile, Cuba, Colombia, Argentina y Brasil se llevaron a casa la mayoría de los premios Coral del festival de cine de La Habana, que continúa sus proyecciones y salas llenas hasta el domingo.



El filme "Desierto", del mexicano Jonás Cuarón, fue distinguido como mejor largometraje de ficción, premio considerado como el plato fuerte del 38° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que cada año atrae a casi medio millón de espectadores durante 10 días.



Este es el Palmarés de esta edición: Largometraje: "Desierto", de Jonás Cuarón, México-Francia. Especial Jurado: "Últimos días en La Habana", de Fernando Pérez, Cuba. Corto-Medio: "Madre", de Simón Mesa, Colombia-Suecia.



Dirección: Víctor Gaviria por "La mujer del animal", Colombia. Guión: Natalia Polo, "El ciudadano ilustre", Argentina. Foto: Inti Briones, "Aquí no ha pasado nada", Chile.



Edición: Hervé Scheid, "Neruda", Chile. Sonido: Sheyla Pool, "Últimos días en La Habana", Cuba. Música: Woodkid (Yoann Lenoine), "Desierto", México.



Arte: Estefanía Larraín, "Neruda", Chile.



Actriz: Sonia Braga, "Aquarius", Brasil.



Actor: Luis Alberto Gracia, "Ya no es antes", Cuba.



Opera Prima: "El invierno", Emiliano Torres, Argentina.



Documental largo: "El viento sabe que vuelvo a casa", José Torres, Chile.



Documental corto: "Caribbean fantasy", Johanne Gómez, República Dominicana.



Animación largo: "Cuando los días eran enteros", Marcus Vinicius, Brasil.



Animación corto: "Coro", Pablo Polledri, Argentina.



Premio del Público: "Ya no es antes", Lester Hamlet, Cuba.