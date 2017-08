Apple lanzó su propia plataforma, con dos producciones exclusivas

La empresa Apple acaba de irrumpir en el negocio de la Video On Demand (VOD), según informó The Wall Street Journal, con una inversión millonaria y el deseo de competir con plataformas como Amazon y Netflix





En principio serán los servicios de videoclub, al que ya se incorporó la serie de 16 episodios "Carpool Karaoke: The Serie", según el exitoso bloque del programa "The Late, Late Show", de James Corden por CBS, y "Planet of the Apps", juego de palabras que remite al título de "El planeta de los simios".





En el primero, el anfitrión invita a famosos cantantes a hacer dúo con él junto a sus temas más famosos mientras está conduciendo por una ruta, por lo general en Los Ángeles, bajo el pretexto de que debe llegar al trabajo, utilizando el lento carril de vehículos de alta densidad.





En el segundo es un show de talentos para convertir las mejores ideas de aplicaciones (apps) llamadas a ser el próximo hito tecnológico.





El presupuesto inicial será de 1.000 millones de dólares para su primer año, que se invertirán en 10 producciones, que aspiran llega al nivel de los que presenta actualmente HBO, una cantidad similar o inferior a la de otros competidores, como Amazon, con 1.000, uno año después de su lanzamiento como portal de videos, HBO con 2.000 y Netflix, con 6.000.