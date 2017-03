Antonio Grimau bancó a Pablo Echarri

"No estoy para nada de acuerdo", consideró Antonio Grimau , el actor que interpretará a Sandro en la ficción que dirigirá Adrián Caetano, sobre la baja de Pablo Echarri de la tira.





Echarri, quien iba a participar de la miniserie contó que la gerencia de la emisora decidió darlo de baja porque, según le dijo su representante "le dividía la pantalla" por su militancia política.





Entrevistado por Catalina Dlugi, Grimau dijo al respecto: "Yo ignoraba el episodio de Pablo que -si fue así- es absolutamente repudiable".





"Me enteré cuando yo ya había arreglado todo en la productora", expuso en nota con La Once Diez. Al tiempo que señaló que "yo me enteré con las declaraciones de Pablo que esto había pasado, y por supuesto que no estoy para nada de acuerdo".





En cuanto a su interpretación del ídolo de América, confesó que "siempre me apasionó profundamente y encarnarlo para mi es una emoción enorme en cada paso que doy".





"Era un ser humano sensible, humilde, relajado y con los pies en la tierra, me toca muy por el lado emocional todo este proyecto", reveló en diálogo con Agarrate Catalina.

Por último, manifestó que "las nenas espero que me acepten, sé que Sandro es irremplazable, pero busco acercarme a la esencia del artista".