Antonio Banderas será el fundador de Lamborghini

El actor español Antonio Banderas interpretará al fundador de la prestigiosa marca italiana de coches Lamborghini en una película en la que también figurará como protagonista Alec Baldwin, informó hoy el medio especializado Deadline.



Bajo el título provisional de «Lamborghini - The Legend», este filme que dirigirá Michael Radford («The Merchant of Venice», 2004) relatará la vida de Ferruccio Lamborghini y explorará cómo levantó su imperio automovilístico.



Banderas se encargará de dar vida a Ferruccio Lamborghini mientras que Baldwin se pondrá en la piel de su rival, Enzo Ferrari.



Bobby Moresco, conocido por haber producido filmes como «Crash» (2004) o «Million Dollar Baby» (2004), se ocupará del guión de esta cinta que se basará en el libro «Ferruccio Lamborghini. La storia ufficiale», escrito por su hijo Tonino Lamborghini.



«Mi libro es el único perfectamente respetuoso con la vida real de mi padre, pese a las numerosas leyendas y anécdotas escritas o contadas por otras personas que buscaban unos minutos de fama», apuntó Tonino Lamborghini.



«Creo de verdad que esta película puede traducir en imágenes y palabras la gran humanidad de Ferruccio y transmitir a los espectadores en todo el mundo la personalidad de mi padre: un hombre lleno de energía, carisma y pasión», añadió.



Está previsto que el rodaje de este largometraje tenga lugar en Italia y otras localizaciones a lo largo de este verano.



Banderas, que en 2016 presentó el filme «Altamira», sufrió en enero un infarto del que dijo posteriormente haberse recuperado sin graves problemas.



«Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños», indicó el intérprete en marzo en el Festival de Cine en Español de Málaga (España), donde también aseguró que lo mejor de su carrera «está por venir».