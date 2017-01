"Ant-Man and the Wasp" comenzará pronto su filmacion

El debut de este famoso personaje en 2015 nos dejó con ganas de más. Y, como a veces lo bueno no se hace esperar, la secuela "Ant-Man and the Wasp" se confirmó mucho antes de lo esperado. Afortunadamente, tras aparecer en "Capitán América: Civil War" (Captain America: Civil War), el regreso del Hombre Hormiga al cine comenzaría a rodarse a mitad de este año para estrenar en julio de 2018.



Paul Rudd volverá a ponerse el traje del pequeño superhéroe bajo la dirección de Peyton Reed . Evangeline Lilly se convertirá en la avispa, acompañándolo en sus aventuras, y Michael Peña tomará nuevamente el rol de Luis. Los amantes de la primera ansían que Michael Douglas retome su papel de Hank Pym, pero aún se aguarda esa confirmación.



El film de Marvel escrito por Andrew Barrer y Gabriel Ferrari será realizado en Atlanta, donde también se rodaron otras de "La Casa de las Ideas" y se espera que lo hagan próximamente "Black Panther" y "Avengers: Infinity War". Recordemos que la primera entrega protagonizada por Rudd logró recaudar más de u$s510 millones.