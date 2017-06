"Ant-Man and The Wasp" agranda el reparto de cara a la secuela

"Ant-Man", uno de los éxitos insospechados de Marvel, tendrá una emocionante secuela. ¡Sí! "Ant-Man and The Wasp" llegará el 6 de julio de 2018 y marcará el retorno del genial Paul Rudd como el superhéroe capaz de reducirse al tamaño de una hormiga o, como vimos en "Capitán América: Civil War" (Captain America: Civil War), ¡hacerse gigante!



Además de Rudd, Evangeline Lilly volverá y se pondrá el traje de The Wasp, la increíble heroína que correrá toda serie de riesgos junto a Scott Lang, mientras que ya se anunciaron los regresos de Michael Douglas, Michael Peña, David Dastmalchian y T.I.. Pero además, se confirmó la incorporación de Hannah John-Kamen.



Aunque se desconoce cuál será el personaje de esta actriz, se sabe que fue elegida luego de un proceso arduo de selección, por lo que podemos intuir que tendrá un rol relevante. Habrá que esperar un tiempo para saber en la piel de quién se pondrá cuando se enciendan las cámaras bajo las órdenes de Peyton Reed.