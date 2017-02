Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2: ¿estará Lucius Malfoy en la saga?

En 2016 los fanáticos de Harry Potter regresaron al mágico mundo creado por J.K. Rowling gracias a Animales fantásticos y dónde encontrarlos. La película, situada décadas antes de la aparición del joven mago, consiguió recaudar más de 811 millones de dólares en todo el mundo y su equipo ya está trabajando en la secuela.





De la segunda entrega poco se sabe, pero sí está confirmado que un viejo conocido para los fans de Harry Potter aparecerá en ella: Albus Dumbledore. Pero, ¿será el único personaje de la saga original que se deje caer por ella? Jason Isaacs, actor que dio vida a Lucius Malfoy, se encuentra en plena promoción de su nueva película La cura del bienestar y CinemaBlend le ha preguntado si existe la posibilidad de que su personaje aparezca en alguna de las cinco entregas de Animales fantásticos y dónde encontrarlos.





"No, no creo que vuelvas a verle de nuevo", afirma. No obstante, parece que el intérprete deja una puerta abierta a esa posibilidad. "No es que no prestara atención a la llamada, obviamente", concluye. Aunque Lucius no aparezca en las futuras entregas de la saga, ¿podríamos ver a algún miembro del linaje de los Malfoy?





Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2, dirigida por David Yates, estará protagonizada -de nuevo- por Eddie Redmayne como el magizoólogo Newt Scamander y llegará a las salas de cine el 16 de noviembre de 2018.