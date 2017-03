"Animales Fantásticos 2" lista para empezar a filmarse

A fines de noviembre del año pasado, cuando recién llegaba a las salas de cine "Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos" (Fantastic Beasts and Where to Find Them), nos enteramos que ya estaban trabajando en la secuela. Pues ahora parece que está casi todo listo para encender las cámaras de esta entrega que estrenará en 2018.



Según el site ScreenRant, David Yates y su equipo comenzarán con el rodaje en agosto. Además, tal como adelantó el realizador, París y Reino Unido serán los territorios elegidos para desarrollar la trama, aunque eso no significa que puedan mudarse a otros. Así, darán el puntapié inicial al nuevo largometraje de los cinco que completarán la saga.



Por el momento, Eddie Redmayne, Zoë Kravitz, Johnny Depp y Ezra Miller son los únicos confirmados para tomar los guiones de esta segunda parte también escrita por la inigualable J.K. Rowling. De todas formas, se espera que con el correr de las semanas se amplíe el cast que dará vida a la ambiciosa historia que en su totalidad abarcará 19 años.