Angelina Jolie retornará a la actuación

La última película en la que actuó Angelina Jolie es "By the Sea", la cual produjo, escribió y hasta actuó junto a su exmarido Brad Pitt. Esta se estrenó en enero de 2016 por lo que ha pasado más de un año alejada de la actuación.





No obstante, el descanso que se tomó la ganadora del Oscar está por concluir ya que próximamente retomará la actuación.





"En este momento no tengo nada que dirigir por lo que me sienta apasionada, así que haré algo de actuación. He tomado más de un año ahora, debido a mi situación familiar, para cuidar a mis hijos", dijo en entrevista a The Hollywood Reporter.





Y agregó: "Cuando sienta de que es hora de volver a trabajar, volveré. Me han necesitado en casa. Espero (volver a trabajar) en los próximos meses".