Andy Summers encabezará un tributo a The Police

El guitarrista Andy Summers, ex miembro de The Police, encabezará en abril un tributo a su antigua banda junto al baterista de Os Paralamas, Joao Barone, y el bajista y cantante de Barão Vermelho, Rodrigo Santos, con el cual girará por el país vecino y Paraguay.



"Estoy muy complacido en anunciar el primer tour de 'Call The Police', nuestro tributo personal a Poilce, que me incluye. Estaré tocando con dos maravillosos y legendarios músicos brasileños", anunció Summers en su página oficial de Facebook.



La gira comenzará el 31 de marzo en San Pablo; el 6 de abril pasará por Ciudad del Este, Paraguay; al día siguiente seguirá por Belo Horizonte; el 8 será el turno de Río de Janeiro y concluirá el 15 en Teresopolis.



El guitarrista, que junto a Sting y Stewart Copeland fue parte de una de las bandas más importantes de rock de finales de los '70 y principios de los '70, no especificó si el tour se extenderá a otros países.



The Police fue la banda emblema de la llamada new wave, un estilo surgido en la era del post-punk, con influencias del reggae, el ska y el pop, entre otros géneros, y entre 1978 y 1983 editó cinco discos.

La banda se separó en 1984, tras una gira mundial, y sus integrantes iniciaron, con éxito dispar, carreras solistas.



"The Police" se presentó en la Argentina en 1981 en la inauguración de la discoteca New York City, aunque su presencia pasó desapercibida para los medios locales, debido a que aquí todavía no era un grupo muy famoso.



En 2007, la banda regresó con una serie de conciertos en River Plate, en el marco de una gira reunión que la llevó por distintos países.