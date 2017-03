Andrew Lincoln le declara su amor a Negan a modo Love Actually

walking dead love actually

Andrew Lincoln era uno de los protagonistas de la comedia romántica de 2003, Eternamente Amor. El actor tuvo una de las escenas más míticas de la película de Richard Curtis, una en la que se declaraba al personaje de Keira Knightley con carteles para que su amigo, el marido de Knightley en la cinta, no se enterara. Un poco raro, pero igualmente inolvidable. Aprovechando que le teníamos delante, y que este año se lo verá encarnar a Mark en la reunión benéfica de 'Love Actually' que prepara Comic Relief, ECartelera le propuso repetir su escena, pero esta vez dedicada a su mayor archienemigo de 'The Walking Dead': Negan.