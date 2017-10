Anatomía de Grey tendrá una webserie de seis episodios

La temporada 14 de Anatomía de Grey que se emite actualmente en ABC albergará un gran hito para la longeva ficción médica: su episodio número 300, un evento que la serie protagonizada por Ellen Pompeo no dejará pasar sin antes haberlo celebrado a lo grande.





El episodio en cuestión, 'Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story' (14x07), verá la luz en ABC el próximo 9 de noviembre y ya ha sido descrito como "una carta de amor para los fans" de la serie, pero la celebración irá mucho más allá... ¡Con una nueva serie! 'Webserie', para ser exactos.





Según publica TVLine, ABC Digital Studios va a lanzar una miniserie online, que constará de seis episodios y que se llamará Grey's Anatomy: Post-Op. El espacio será una especie de retrospectiva/cómo se hizo de la serie y, conducido por Gordon James -enfermero Gregory-, recibirá a diversos miembros del reparto como invitados especiales para echar la vista atrás y hablar con detalle de la trayectoria de la ficción.





Además, cada episodio dará la oportunidad a los espectadores de ver algunas de las escenas más míticas desde otro punto de vista, detrás de las cámaras. Podrá verse a partir de este miércoles 4 de octubre en ABC.com y en la aplicación para móviles de la cadena.