Anatomía de Grey le dijo adiós a uno de sus protagonistas principales

La serie 'Anatomía de Grey' dijo adiós a uno de los personajes principales de la serie.

La médica Stephanie Edwards, interpretada por Jerrika Hinton, se ha despedido de la serie en este último capítulo. El episodio giraba en torno a un paciente violador que andaba suelto por el hospital y ataca a Stephanie. Tras atacar a la medica, intenta prenderle fuego a todo el edificio y a su vez tomando a una joven como rehén. Edwards logra escapar del hospital y salvar a la chica pero sufre quemaduras graves en el proceso. El capítulo acaba con ella en la cama del hospital comunicándole a su mentor Dr Richard Webber (James Pickens Jr.) que renuncia a su puesto. Esta despedida no es nada común en el mundo de 'Anatomía de Grey', ya que han acostumbrado a los fans a desgarrarles el pecho con una muerte demoledora cada vez que se marcha un actor.



La actriz publicó una foto en su Instagram donde se despedía de todos los fans de la serie y los agradece por todo su amor y apoyo tras todos estos años: "Estoy eternamente agradecida por las cinco temporadas de 'Anatomía de Grey' y por la gentil despedida que subraya la valentía que conlleva elegirla tu misma. Que Stephanie literalmente cruza el fuego para conseguir libertad ? su libertad? me inspira. También me deja con curiosidad: ¿Qué es para vosotros, los espectadores, la libertad? Después de todo, no solo ser heroica la hace valiente, es ella finalmente viendo y buscando un camino mejor. Ustedes los fans y los espectadores son de las personas más devotas que he conocido jamás. Gracias por su energía interminable. Jefa Shonda, reina Debbie, y todo el elenco y equipo de 'Anatomía de Grey' los llevaré dentro del corazón para siempre. La familia Shondaland es un gran bosque entramado y tengo muchas ganas de verlos a todos ustedes en otro claro".

greys anatomy.jpg