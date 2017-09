Anahí Berneri, concha de plata en San Sebastián

La realizadora argentina Anahí Berneri recibió la noche del sábado el premio a mejor director en el Festival de cine de San Sebastián, por su película "Alanis".





Siendo la primera mujer en ganar este galardón, Berneri competía en San Sebastián con su quinto largometraje, una película sobre una prostituta que intenta trabajar al tiempo que cuida a su hijo.





"Este es un premio soñado, en el festival que más quiero", dijo Berneri al recibir el premio en el festival donostiarra.

ALANIS - Teaser



"Comparto este premio con todas las mujeres directoras del cine", afirmó.





Filmada en una barriada marginal de Buenos Aires con participación de actores no profesionales, la película cuenta la historia de la prostituta Alanis, que intenta trabajar al tiempo que cuida a su hijo.





Berneri saludó a "todas ls mujeres que nos han contado con mucho valor sus historias de vida" durante la investigación para hacer la película sobre la prostitución.





El festival donostiarra había entregado el premio a mejor director el año pasado al surcoreano Hong Sang-soo, por su película "Yourself and Yours".