Amy Adams y su evolución interior

Por un tiempo Amy Adams, quien fue corista en Colorado, era famosa por su interpretación de princesas y chicas campiranas, personajes dulces y alegres que la ayudaron a convertirse en estrella.





"Las llamo 'las inocentes', como Picasso, mi 'período inocente''', dice Adams risueña. "Pero la inocencia o cualquier cosa que le puse a los papeles no me sentía atrapada. Pensaba que cada una de ellas veía el mundo de manera diferente. Me sorprendía que la gente me viera de esa manera, pero lo entendía. No sabía cuándo o cómo iba a cambiar eso, pero sabía que lo necesitaba para evolucionar como actriz".





Esa evolución ha sucedido por un tiempo, desde el control convincente en sus interpretaciones en La duda y The Master a las interpretaciones más desenfrenadas en las cintas de David O. Russell El ganador y Escándalo americano.





A los 42 años ha sido nominada a los premios Oscar en cinco ocasiones y en la actualidad el rango y la complejidad de Adams nunca ha estado más a la vista gracias a dos interpretaciones profundas con papeles inteligentes.





En La llegada de Denis Villeneuve (en la cartelera de los cines mendocinos) da vida a una lingüista a quien el gobierno le pide comunicarse con unos extraterrestres cuyas naves han aterrizado, o para ser más exactos, están flotando sobre la tierra.





La película, que se estrenó hace una semana, tiene una atmósfera muy al estilo de Encuentros cercanos del tercer tipo y resuena con emociones más profundas que una cinta promedio de ciencia ficción.





Adams también protagoniza Animales nocturnos, de Tom Ford, como una galerista de Manhattan atrapada en un matrimonio infeliz que se mete en un mundo de ficción con una novela escrita por su primer esposo (Jake Gyllenhaal).





La historia del libro es un sangriento thriller lleno de referencias personales.





"Esos dos personajes están en una encrucijada y yo siento que estoy un poco en una encrucijada", confesó Adams en una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se presentaron ambas cintas y la actriz tuvo unos minutos para charlar con la prensa.





"Se trata de ser mamá y entrar a la cuarta década de vida y ver las cosas de una manera diferente, una manera que ha sido bastante sorprendente", dijo.





"Me siento muy feliz por los cambios que han ocurrido internamente. Siento que esas películas ayudaron a que ocurrieran. No voy a decir que es una metamorfosis, porque no es tan dramático, pero es una aceptación sutil de lo que quiero más adelante", consideró.





Esos cambios tienen que ver menos con películas y más con encontrar el equilibrio entre su carrera y su vida familiar. Adams y su esposo Darren Le Gallo tienen una hija de seis años. Aunque no diremos cómo, para no revelar demasiados detalles, la maternidad tiene una influencia especialmente poderosa en La llegada, Adams aceptó hacer la película a 24 horas de haber recibido el guión.





"Cada vez que empiezo a hablar sobre mi hija en relación con La llegada me hace llorar", contó la actriz. "Mi esposo vio la película antes que yo y no pudo hablar conmigo por un tiempo".





El rango de Adams como actriz es engañoso. No hay historias en el plató sobre seguir el método o de transformaciones tortuosas. Simplemente se muestra en un papel y otro habitando completamente a sus personajes, al tiempo que sigue siendo ella misma.





Para lograrlo trabaja con su asesor de actuación, Warner Loughlin, antes de una filmación para construir la esencia del personaje y poder ser libre y reactiva en el rodaje. Eso fue muy necesario en La llegada y Animales nocturnos porque en ambas películas tiene que expresar mucho sin hablar. En la segunda, de hecho, suele estar leyendo la novela.





"Es un reto ser un personaje activo en un papel reactivo", sostuvo. "Tengo que ser activa y lograr un nudo emocional en la película, pero a la vez soy muy reactiva. En Animales nocturnos estuve mucho tiempo sola".





Villeneuve, el director quebequense de Sicario y La sospecha, dijo que necesitaba una actriz fuerte en La llegada que pudiera emanar mucho actuando generalmente ante una simple pelota de tenis.





"Sabía que la película estaría sobre sus hombros", reveló Villeneuve. "Quería alguien que pudiera leer lo que le estaba ocurriendo a ella sin palabras. La película es Amy Adams para mí", cerró el director.





Ford, el diseñador de modas cuya película anterior es Sólo un hombre, también buscó a Adams por esas mismas características.





"Está en sus ojos. Tiene un alma, la puedes ver a los ojos y verlo. No puede no gustarte Adams", dijo Ford. "Ninguna toma era mala con esa mujer, su cerebro siempre está moviéndose y todo lo que está pensando está en su rostro. Si te ve a los ojos y lo enciende eres de ella".





La actriz no ha dejado "las inocentes" por completo. Retomará su papel de Enchanted (Encantada) en una nueva entrega de Disney. Y ha sido uno de los personajes más inteligentes y agradables en las películas de DC Comics como Lois Lane.





"Me encantaría hacer toda una cosa de Lois, pero no creo que eso sea a donde se dirijan", reflexionó con una sutileza sarcástica. "Puedo decir con seguridad que La Liga de la Justicia no es una película sólo para Lois Lane".





¿Hay algo que no pueda hacer Amy Adams?





"No sé hablar mandarín. Te lo puedo decir por mi experiencia en La llegada'', respondió. "Esa fue la única vez que Denis y yo tuvimos un conflicto, yo estaba muy estresada. Él me decía (dijo imitando el acento de Villeneuve): 'tienes que calmarte'".





A los Globos de oro

Animales nocturnos aspira a tres estatuillas: mejor dirección y mejor guión, gracias al trabajo de Tom Ford, y mejor actor de reparto por el rol de Aaron Taylor-Johnson. La llegada buscará quedarse con las de mejor actriz, por Amy Adams, y mejor música original.