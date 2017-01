"American Crime Story" llega a Netflix

La plataforma líder mundial de contenidos audiovisuales por streaming incluirá en su catálogo a partir del jueves que viene "American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson", la galardonada miniserie acerca del famoso ex jugador de fútbol americano, el crimen de su esposa y un amigo de ésta y el mediático juicio al que fue sometido.



Originalmente emitida en Argentina por FX, Netflix incorpora ahora ahora a la serie ganadora de nueve premios Emmy de la Academia de Televisión estadounidense y dos Globos de Oro en las categorías mejor miniserie para televisión y mejor actriz de miniserie para Sarah Paulson.



"American..." cuenta con la actuación de Cuba Gooding Jr. en el papel de Simpson y múltiples estrellas de Hollywood como John Travolta, Nathan Lane, David Schwimmer y Courtney B. Vance, entre otros.