Amanda Seyfried confirmó su regreso a la secuela de "Mamma mia!"

'Mamma Mia!' vuelve diez años después y con (casi) todo el reparto original. Todos dábamos por hecho que Amanda Seyfried iba a aparecer en 'Mamma Mia: 'Here We Go Again!'' aunque no hubiera ninguna confirmación por parte de la productora, pero ahora sí. Universal ha cerrado su contrato con la actriz para que vuelva en esta secuela.Amanda Seyfried dio vida a Sophie, la hija de Donna (Meryl Streep), una chica de 20 años que está a punto de casarse con Sky (Dominic Cooper) y descubre a través de un diario de su madre que tres hombres podrían ser su padre. Lo último que supimos de ella fue que pospuso su boda para poder viajar por el mundo junto a su prometido. Queda conocer qué pasó con ellos dos durante estos diez años.

Seyfried se une así al reparto con otros actores que habían confirmado su presencia en la secuela del exitoso musical, como Meryl Streep, Pierce Brosnan o Colin Firth. También contará con canciones de ABBA que no aparecieron en la primera película y volverá a estar ubicada en la isla griega de Kalokairi. El film, que se encuentra en fase de pre-producción, estará escrito y dirigido por Ol Parker ('Ahora y siempre', 'Rosas rojas') y está previsto que se estrene el 20 de julio de 2018.

'Mamma Mia' se estrenó en el verano de 2008 como adaptación del musical de Broadway de 1999 convirtiéndose instantáneamente en un éxito en todo el mundo. Llegó a recaudar más de 600 millones de dólares y fue nominada a 26 premios en diferentes galas ganando 15 de ellos.



Fuente: ECartelera