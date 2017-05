Almodóvar vs Will Smith: se enfrentan por Netflix

Las fotos de Will Smith haciendo gestos junto a Jessica Chastain y Pedro Almodóvar anunciaban un jurado de Cannes polifacético. Algo que se ha podido palpar en la rueda de prensa que ha dado comienzo al festival, descrita por Variety como "caldeada". En ella, el presidente del jurado, el director español, y el actor de 'El príncipe de Bel-Air' mostraron dos posturas opuestas en el debate que ha afectado durante los últimos días al festival.

"Personalmente yo no concibo", leía Almodóvar en un comunicado, "ya no solo la Palma de Oro, sino cualquier otro premio yendo a una película y que no se pueda ver esta película en una pantalla grande. Lo que no significa que no celebre o no esté abierto a las nuevas tecnologías, lo estoy". El director hablaba indirectamente de dos de las películas a competición oficial, 'Okja' y 'The Meyerowitz Stories'. Dirigidas por Bong Joon-ho y Noah Baumbach, ambas están producidas y distribuidas por Netflix, es decir, que se podrán ver en el servicio de streaming y no en los circuitos tradicionales de distribución.

"Voy a luchar por una cosa que temo que la nueva generación no tiene en cuenta: la capacidad de hipnosis de la gran pantalla en el espectador. El tamaño de la pantalla no debería ser más pequeño que la silla en la que te sientas. No debería formar parte de tu equipo diario. Tienes que sentirte pequeño y humilde en frente de la imagen que ves", añadía el director de 'Julieta'.

Pero por su parte, Will Smith tenía otra opinión completamente opuesta. No sabemos si tiene mucho que ver que su próxima película, 'Bright', sea de Netflix, pero el actor defendió al servicio de streaming, consumido por sus tres hijos. "Ellos van al cine dos veces a la semana y también ven Netflix. No hay mucho conflicto entre ir al cine y ver lo que ven en Netflix en casa", tras lo que continuaba asegurando que el servicio de streaming no ha sido más que "un absoluto beneficio. Ven películas que en absoluto habrían visto. Netflix trae una gran conectividad. Hay películas que no están en ninguna sala en 8.000 millas a la redonda. Pueden encontrar a esos artistas". Además, el hijo de Smith, Jaden, es uno de los protagonistas de 'The Get Down', otra de las series originales de la compañía.

Fuente: ECartelera