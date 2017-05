Almodóvar, el encargado de anunciar la Palma de Oro del Festival de Cannes

El jurado presidido por Pedro Almodóvar anunciará esta noche el palmarés del 70 Festival de Cannes, que incluye la deseada Palma de Oro que coronará al mejor filme, para la que son favoritas la francesa "120 battements par minute", la estadounidense "Good Time" y la rusa "Nelyubov".



Aunque no hay un filme que destaque claramente de los 19 que han competido en la sección oficial, lo que hace que las expectativas sean aún más altas de lo habitual.



Una Palma especia para conmemorar el 70 aniversario del festival, que estará cubierta por primera vez por una nube de diamantes como si de polvo de estrellas se tratara y que es obra de la casa de joyas suiza Chopard.



Y que está fabricada con 118 gramos de oro amarillo de 18 quilates certificado "Fairmined" extraído por cooperativas mineras del municipio colombiano de Íquira mediante procesos libres de mercurio y cianuro.



Almodóvar y el resto de miembros del jurado -entre los que están Maren Ade, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino o Will Smith- serán quienes decidan a quien va ese prestigioso premio, así como el resto del palmarés.



"120 battements par minute", de Robin Campillo; "Good Time", de los hermanos Safdie y "Nelyubov" ("Loveless"), de Andrey Zvyagintsev, se han ido situando en cabeza, en opinión de los críticos, pero la última película proyectada, "You were never really here", de la británica Lynne Ramsay, impactó mucho y se ha unido al grupo de favoritos.



La japonesa Naomi Kawase, con "Hikari" ("Radiance"); el surcoreano Hong Sangsoo, con "Geu-Hu" ("The Day After"); el griego Yorgos Lanthimos, con "The Killing of a Sacred Deer"; Sofia Coppola, con "The Beguiled" ("La seducción"), o el ucraniano Sergei Loznitsa, con "Krotkaya" ("A Gentle Creature"), son otros de los nombres que se esperan en el palmarés.



En cuanto a las interpretaciones, en el apartado masculino el gran favorito es Pattinson, la gran sorpresa del festival con su trabajo en "Good Time", y la alemana Diane Kruger, que ha sorprendido en "In the Fade", de Fatih Akin.



En unas horas, el jurado desvelará los premios y Cannes echará el telón hasta el año próximo.