"Alfred es atolondrado, muy entusiasta y justo"

Quiero vivir a tu lado, la nueva comedia romántica producida por Pol-ka y que desde este martes se ve por la pantalla de Alberto Ajaka protagoniza, la nueva comedia romántica producida por Pol-ka y que desde este martes se ve por la pantalla de El Siete Mendoza, junto con Mike Amigorena , Paola Krum y Florencia Peña , donde interpreta a un "tipo fresco que vive contento dentro de ese marco que él entiende como armónico: el de dos familias en una".





Ajaka conquistó la pantalla chica con su potente interpretación de Rubén D'Onofrio, un enamorado con ideales por los que luchar, en la tira Guapas, en 2014, escrita por Leandro Calderone y Carolina Aguirre, también autores de esta tira.





Dramaturgo, director, alma máter del Colectivo Escalada, su nombre es sinónimo de teatro independiente y la pasión y el talento, propios de ese espacio supieron cómo seducir al universo de la tele.





Ajaka conversó en un alto de las intensas grabaciones de la historia que incluye a otras figuras como Muriel Santa Ana, Gabriela Toscano, Mario Pasik, Carlos Belloso y Betiana Blum, con dirección de Daniel Barone y Gustavo Luppi.





–¿Cómo es tu personaje?

–Alfred Romano es un tipo fresco, atolondrado, muy entusiasta y justo, cualidades que lo hacen ver un tanto infantil, por momentos ingenuo, a la vista del conflicto que se desata en la historia. Todo en su vida lo ha logrado con esfuerzo, en el plano de los vínculos resulta donde se siente más feliz: es un gran amigo de Tomás (Mike Amigorena), adora a su mujer (Paola Krum) y a sus hijos.





–¿Cómo vivís tu regreso a trabajar en un programa escrito por la dupla Calderone-Aguirre?

–En la dupla hay marcas reconocibles, un estilo, pero ellos sabrán renovarse, tengo otro tipo de rol acá y un grado de responsabilidad y experiencia diferente. En Guapas se trabajaba a partir de la vida de cinco mujeres, acá en cambio el cuento es sobre dos parejas y desde allí, las vidas de los personajes empiezan a entrelazarse.





–¿Actuarás en teatro mientras grabás la tira?

–He parado un poco. Tomé la decisión de poner en pausa la actuación en escenarios comerciales u oficiales. Me demanda mucho esfuerzo, están los tiempos de la producción y aunque el teatro es lo que prefiero a cualquier cosa, la paso como chancho en un chiquero, resulta diferente a cuando dirigís o interpretás un rol en el teatro independiente. Cuando hacía el Moreira (su protagónico en Juan Moreira en el Cervantes el año anterior), por ejemplo, era intenso y cuando termino una función, no es que bajo rápidamente y me voy a dormir, si al otro día debo arrancar a las 7, como sucede en las telenovelas, termino medio agotado.





–¿Tu relación con el teatro es diferente de la que mantenés con la televisión?

–Sí. Se manifiesta un poco menos intensa, más fresca con la tele y, en tanto me pasa eso, puede derivar en un vínculo más oxigenado, por supuesto me preocupo al actuar en televisión y muchas veces de más, pero a sabiendas de que soy miembro de una máquina donde hay muchos engranajes. En teatro, en cambio, me siento parte del motor principal, no sólo cuando dirijo o escribo, me encanta, no existe nada que me guste más y nada que me demande tanto. Hay una cosa muy concreta más allá de los gustos: el teatro es el fenómeno donde el actor tiene la posibilidad de recrear el tiempo y el espacio en cada función, mientras que en lo audiovisual, tanto en el cine como en la TV, por más lindo que aparezca no sucede así. Esa posibilidad permanece intacta en teatro. Lo único interesante son los problemas teatrales: cosas como, "ahora baja el angelito, acá ponemos un efecto, baja la luz", pero son cuestiones que seguirán existiendo a pesar de uno, de su antes y su después.





–¿Disfrutás tu recorrido en televisión?

–¡Sí! Mi vínculo con la tele es como más primario, resultaría inviable si todos los trabajos tuvieran la misma intensidad, para el caso debí aprender a regular la propia: vengo del teatro y entonces cuando llegué a la tele, pasé de realizar dos o tres escenas al día, a interpretar 12 o 13.





–¿Ves tus programas?

–Sí, lo hago con ojo clínico, no masoquista. En algún momento del año, en las tiras, te agotás de tanto verte. Cuando eso sucede, dejo pasar una semana sin mirarme, y pasa. Me doy cuenta entonces de que no estoy haciendo algo tan mal o tan bien. No suelo tomarme muy en serio cuando al verme me disgusto o me gusto al extremo.