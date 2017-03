Alfonso Cuarón vuelve a filmar en México luego de 16 años

El director de cine mexicano Alfonso Cuarón, uno de los cineastas latinos que lograron colocar un pie en Hollywood, dijo que volver a filmar en la Ciudad de México luego de 16 años es una "deuda" que tenía con su país, informó hoy la agencia DPA.



A punto de finalizar el rodaje de "Roma" en Ciudad de México, afirmó que ese lugar "es muy especial porque habla de los años de mi infancia", apuntó Cuarón, quien dirigió en Estados Unidos filmes como "Harry Potter y el prisionero de Azkaban" y "Gravedad" -ganadora de siete Oscar de la Academia-, y agregó que esto "fue más que regresar a México, un proyecto en el que tuve cosas muy a flor de piel y una cuestión de deuda con el país", agregó.



Acompañado por su director de arte y compatriota Eugenio Caballero, el oscarizado director de cine agradeció a las autoridades capitalinas por la ayuda y los permisos concedidos para la filmación de "Roma", cuya historia está ambientada en la década de 1970.



Asimismo pidió disculpas por las molestias que el rodaje pudo haber causado a los transeúntes y habitantes de la gran urbe, que tras el inicio de la filmación septiembre del año pasado, se quejaron del cierre de calles o vías, así como de los perjuicios a algunos comercios.



"Intentamos en todo momento disminuir esas molestias", dijo ante la prensa en el Museo de la Ciudad de México.



Cuarón señaló que pese a algunos inconvenientes, muchas personas de la Ciudad de México apoyaron en la realización de "Roma": "Además de la logística aportada por las autoridades, hay una parte humana que hace especial filmar en esta ciudad, que es un personaje más", dijo.



Cuando le preguntaron si hubo algo que lo sorprendió de Ciudad de México a su regreso, Cuarón respondió que no hubo mucho, excepto el "problema de obesidad" que hay en la capital mexicana: "Algo que me llamó la atención fue el problema de obesidad que tenemos; en los años 70 éramos una ciudad de flacos", indicó y dejó entrever la importancia que tiene la comida rápida importada de Estados Unidos en ese panorama.



Antes de culminar la conferencia, el director de "Niños del hombre" pidió a los medios no dar demasiada cobertura al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su retórica hostil hacia México: "¿Por qué tienen que darle tanto tiempo a ese señor? No lo ayuden. No le den cabida en sus noticias", recomendó.