Alemania, Irán, Suecia, Australia y Dinamarca al Oscar

Una comedia alemana sobre padre e hija, un thriller psicológico iraní, un filme danés sobre prisioneros de guerra alemanes, una comedia sueca sobre un hombre gruñón y una cinta australiana sobre amor tribal en una isla remota del Pacífico Sur son las nominadas de este año al Oscar a la mejor película en lengua extranjera.



Una de las nominadas más conocidas del martes es "Toni Erdmann", una comedia sobre la brecha generacional de la realizadora alemana Maren Ade que fue una sensación el pasado mayo en Cannes. La cinta de casi tres horas también toca temas políticos y sociales.



Ade estaba viajando en un tren el martes y la conexión telefónica era tan mala que el coproductor Jonas Dornbach tuvo que darle la noticia de la nominación por mensaje de texto.



"Está extremadamente contenta", dijo de Ade, quien también coprodujo el filme. "Es verdaderamente increíble".



Dornbach, desde Berlín, dijo que la película ha sido bien recibida porque resuena con el público en general. "Habla de la familia y la relación padre-hija, y todo el mundo tiene una familia, todo el mundo tiene un cierto papel en la familia, así que todo el mundo realmente se puede identificar", señaló.



También compite en esta categoría un ganador de Oscar previo: el director iraní Asghar Farhadi, con "The Salesman" ("El viajante"). Su muy admirada "A Separation" ("Una separación") se alzó con la estatuilla en el 2012.



"The Salesman" es un thriller psicológico sobre una pareja joven en Teherán que protagoniza una producción de la obra de Arthur Miller "La muerte de un viajante". Se mudan a un nuevo apartamento, donde un acto de violencia vinculado a un antiguo inquilino les cambia la vida.



"Es un gran honor ver el nombre de Irán entre los países que producen las mejores películas en lengua no inglesa", dijo Farhadi, según la agencia de noticias semioficial iraní ISNA. No estuvo claro desde dónde habló.



Martin Zandvliet, director del filme danés "Land of Mine" ("Tierra de minas"), tenía previsto quedarse en su casa el martes creyendo que sería de mal agüero salir, pero cambió de parecer y se fue al estudio de Nordisk Film en Copenhague para esperar el anuncio de las nominaciones con otros. Cuando oyeron el nombre de la película gritaron, dijo, al tiempo que calificó como "fantástica" la mención.



Su película, inspirada en hechos de la vida real, narra la historia de prisioneros de guerra alemanes enviados a limpiar minas en Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial.



Claus Ladegaard, del Instituto de Cine Danés, estaba emocionado. "Lo hicimos de nuevo", dijo. "Por quinta ocasión en siete años tenemos un largometraje nominado. No hay otro país que pueda competir con eso".



La cinta sueca "A Man Called Ove" ("Un hombre llamado Ove") también recibió una candidatura. Basada en una novela del mismo título, la oscura comedia sigue a un hombre cascarrabias cuya vida cambia al conocer nuevas personas.



"Es absolutamente increíble", dijo el actor Rolf Lassgard, el astro del filme, a la televisora sueca SVT. "Ni en nuestros sueños más salvajes pudimos haber imaginado esto".



Completa la lista de nominados "Tanna", la primera de Australia en la categoría. La cinta, una historia de amor tribal, se rodó en la isla de Tanna en Vanuatu, en lengua nauvhal, con un elenco amateur de locales. Los documentalistas Bentley Dean y Martin Butler vivieron en Tanna por meses para contar la historia.